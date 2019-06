Töötukassa Ida-Virumaa koondamislainest: soovitame sundpuhkusele saadetud inimestel uusi ameteid otsima hakata 

Töötukassa kommunikatsioonijuht Annika Koppel sõnas, et praegu ei ole veel teada, kes on need inimesed, keda võib ees oodata koondamine ja seega ei oska nad veel öelda, millised on nende vajadused, võimalused, ette nähtud hüvitised, oskused, teadmised jne. Koppel kinnitas, et töötukassal on kõikide koondatute aitamiseks vahendid olemas.