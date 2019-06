VIDEO JA FOTOD | NAGU FILMIS: mupo ja politsei ajasid Tallinnas taksojuhti taga 

Juht on korrakaitsjate „vana tuttav“, kelle liiklusrikkumiste konto on üles loetletud kolmel, tihedas kirjas A4 lehel. Lisaks näitab karistusregister, et mehel on hetkel 48 kehtivat karistust – teda on karistanud nii mupo kui ka politsei. Suur osa trahvidest on kas maksmata või läinud kohtutäiturile.

Tallinna Munitsipaalpolitsei Ameti juhataja Aivar Toompere sõnul on korrakaitsjate jaoks kurvastav asjaolu, et seadusandluse lõtvus ja ettevõtlusvabaduse soodustamise sildi all vohab taksonduses ebaaus äritegevus. „Tihti puuduvad teenuse pakkujal taksoteenuse osutamiseks vajalikud dokumendid, puudub elementaarne keeleoskus, käitumiskultuur ja taksokindlustus. Lisaks on paljudel juhtidel varasemad või kehtivad karistused varguste, röövimiste, tapmiste, inimkaubanduse, kehalise väärkohtlemise, alkoholijoobes sõitmise või muude toime pandud süütegude eest. Paraku sõidutavad sellised juhid inimesi ringi igapäevaselt ja järjest rohkem laekub korrakaitsjatele kaebusi ebapädevate ja keeleoskamatute klienditeenindajate kohta. Kahjuks on teenindajakaardid tähtajatud ja meil puudub täna ülevaade kes tegelikult taksoteenust osutavad. Mupo ametnikud tegelevad taksojuhtidega igapäevaselt, sadu teenindajakaarte on tühistatud ja paljudele keeldutakse seda väljastamast. Olukord paraneb, aga seadusandlust muutmata on raske head tulemust saavutada,“ kommenteeris olukorda mupo juhataja.