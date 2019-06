Helve Särgava lahkus sotside ridadest: see otsus ei tulnud üleöö

Poliitik kommenteeris Õhtulehele, et on seda mõtet juba mitu kuud mõlgutanud ja tegemist ei olnud üleöö sündinud otsusega. „Ainus, mida ma otsustasin jälgida, oli see, et ma austusest ja lugupidamisest ei hakanud seda enne erakonna üldkogu tegema, sest mul ei olnud vaja, et sellel hektel oleks tähelepanu minu peal. See poleks olnud väärikas,“ sõnas ta.

Tallinna linnavolikogust Särgava lahkuda ei kavatse. „Seisan oma valijate eest,“ ütles ta.

Sügisel on Särgaval kindel plaan mõne teise erakonnaga ühineda, aga millisega, seda ta veel ei tea. „Mul ei ole veel 100 protsenti sisemist otsust. Praegu ma ei ole mitte ühegi erakonnaga seotud ja ma vaatan rahulikut ise, kuhu edasi liigun. Suve lõpuni on veel aega, et konkreetsem otsus teha,“ selgitas ta. Küsimusele, kas on mõni erakond teda enda ridadesse kutsunud, vastates jäi Särgava kidakeelseks. „Ütlen, et see on ikkagi minu enda otsus,“ kinnitas ta veel kord.