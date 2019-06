KELLE OMA? Politseinikud avastasid mehe ninalt kokaiini, mida ta omaks ei tunnistanud 

Hillsborough maakonna politseijaoskonna sõnul peatati 20aastase Fabricio Jimenezi auto esmaspäeval liikluskontrolli käigus, kuid kaks korrakaitsjat märkasid mehe ninal valget pulbrit. See tekitas politseinikes kahtlusi ning nad otsisid auto läbi. Sõidukist leiti seljakott, milles sisaldus 250 grammi marihuaanat ning 13 Xanax tabletti.

Jimenez otsiti ka ise läbi ning tema valdusest leiti väike pakk kokaiini. Noormehe ninal olnud valge pulber saadeti analüüsi, kus tehti selgeks, et tegemist on kokaiiniga. Jimenez väitis ise, et ninalt leitud kokaiin pole tema oma. Vaatamata sellele „vettpidavale“ argumendile, arreteeriti mees süüdistusega narkootikumide omamises.