Keanu on härrasmees või kardab lihtsalt ahistamissüüdistusi? 

Fotodelt on näha, et Reeves ei puuduta fotopartnerit sõrmeotsagagi, vaid hoiab kätt kas või õhus. Sotsiaalmeedias on püstitatud kaks teooriat - ühe järgi on 54aastane Reeves läbi ja lõhki härrasmees, teise järgi aga juhtub puudutamispelgus seksuaalse ahistamise süüdistuste kartusest.