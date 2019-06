UPS! Trump lehvitas avalikult „salajast“ rändeleppe dokumenti, mille sisu fotograafid jäädvustasid 

Trump ise ei soovinud leppe sisu ajakirjanikega jagada, öeldes, et see on salajane. Seda mainides, lehvitas ta käes olevat lepingu üksikasju sisaldavat paberilehte, mida oli võimalik fotograafidel pildistada. Ja tänapäeval on fotoaparaadid niivõrd head, et ülesvõtetelt oli võimalik välja lugeda, mis oli paberil kirjas.

Dokument kirjeldas plaani määrata Mehhiko „turvaliseks kolmandaks riigiks“, mis tooks kaasa selle, et migrantide asüülitaotluste protsess toimuks USA asemel seal. Kirjas oli ka see, et Mehhiko on koheselt nõus oma seadused üle vaatama, et saada vajadusel „turvaliseks kolmandaks riigiks“. Paber sisaldas veel regionaalset asüüliplaani, millega mitmed Ladina-Ameerika riigid jagaksid omavahel migrantide koormat, et vältida USA tariife, juhul kui Mehhiko plaan ebaõnnestuks.

„Salajane“ dokument. Reuters/Scanpix