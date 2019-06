Robert Pattinson taandus „Teneti“ tõttu uuest filmist 

Briti näitleja pidi osalema Joanna Hoggi „Suveniiri“ (2019) järjes, mille võtted algavad sel kuul Inglismaal Norfolkis. Kuid nüüd on Pattinson rollist ootamatult taandunud, osalemaks Nolani „Tenetis“, mille võtted toimuvad Indiewire.com teatel seitsmes eri riigis.

Uue suurfilmi väntamine algas mai lõpus ning on jõudnud otsaga Tallinnasse. Pattinsoni pole Eestis veel nähtud, küll aga maandusid teisipäeval Tallinna lennujaamas lisaks režissöör Nolanile teiste seas filmi peaosatäitja John David Washington („BlacKkKlansman: Must mees klannis“) ja näitleja Jefferson Hall („Troonide mäng“). „Teneti“ kaalukamates rollides on veel Elizabeth Debicki, Aaron Taylor-Johnson, Kenneth Branagh, Clémence Poésy, Dimple Kapadia ja vanameister Michael Caine.