Lugu kägistatud naisest: kas üle piiri läinud seksmäng või tahtlik tapmine? 

Mari-Anna tapnud Volmar oli naise kunagine elukaaslane, kes kohtu hinnangul on raske alkoholi ja uimasti (peamiselt kanepi) sõltlane ning saatsulikul ööl oli mees samuti purjus ja ei mäleta sellest enda sõnul suurt midagi.

Mari-Anna ja Volmar hakkasid möödunud kevadel koos elama ja selles olukorras oli naine see, kes töötas ja kogu finantskoorma enda peale võttis, samas kui mees istus kodus igakuised 300eurose töövõimetuspensioniga, millest pool läks eelmisest suhtest saadud lapse elatisrahaks. Augustis kolis Volmar välja ja kuigi paarike paar kuud ei suhelnud, kirjutasid nad varsti Facebookis teineteisele ning Volmar kutsus Mari-Anna enda vanematekodusse, kus ta parajasti elas.

Pole täpselt teada mis töl ööl juhtus, Volmar oli enda sõnul palju joonud ja Mari-Annaga seksides käte kinni sidumiseks salli välja võtnud, kuid teada on see, et karistuseks võib kohus määrata talle kolmeaastase tingimisi vangistuse, mis pole Maria-Anna ema hinnangul õiglane.