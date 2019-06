Eesti uudised ASI ON MAITSES? Eesti õlletehaste longerod on madalamalt maksustatud kui muud kokteilijoogid Eesti Ekspress , täna, 08:10 Jaga: M

Tiina Kõrtsini

Maksuamet on Eesti õlletehaste Saku ja A. Le Coqi toodetavatele long drink'idele määranud madalama maksumääraga gruppi, samas kui Saksa toll teatas pärast samade toodete laboris testimist, et need peavad koos piiritusejookidega kuuluma kõrgemasse maskukategooriasse.