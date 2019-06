VIDEO | Reet Linna: lastega on mul vedanud, ekstreemseid olukordi pole ette tulnud 

Sel aastal annavad oma panuse Tiigrioru valmimisse ja ajutiselt Tšehhi loomaaeda kolinud Pootsmanni tagasitulekuks kümme vägevat naist: Kaja Kallas, Reet Linna, Heidy Tamme, Annely Adermann, Tanja Mihhailova, Ksenija Balta, Amani Kiivikas, Carmen Pritson ja heategevusliku kampaania Tiigriorg juht Veronika Padar.

„Öeldakse, et iga inimese sees on mingi looma energia. Kui teatud eluhetkel on vaja midagi väga erilist otsustada, siis see loom lööb sinus välja,“ tõdeb Reet Linna. „Minus lööb tiiger kõige rohkem välja siis, kui kuulan mingit ägedat muusikat, mis mind kaasa tõmbab. Võin vaatamata oma vanusele sellega kohe kaasa minna!“

Öeldakse, et igas inimeses on tiiger peidus, tuleb ta lihtsalt üles leida. Teine tuntud ütlus on: lase see loom endast välja! Seda öeldakse näiteks siis, kui oodatakse, et sa teeksid midagi metsikut või võtaksid vastu mingi erilise otsuse.

„Sellise otsuse tegemine ongi minu jaoks kõige rohkem tiigriks olemine,“ ütleb Linna.

„Olen vanuse lisandudes muutunud otsustusvõimelisemaks, teen valikuid ja lihtsalt niisama tühja ei otsusta midagi. Otsuste vastuvõtmine on minu jaoks aeg-ajalt üsna keeruline, pean tõsiselt mõtlema, kas ma seda teen, miks ma seda teen ja kelle jaoks ma seda teen. Olen viimase kümne aasta jooksul olnud üsnagi stabiilne, äkilisi asju ei ole olnud. Mõned ootamatud kutsed lavale esinema või laulma suure publiku ette, kui ma pole seda pikka aega teinud, aga mitte väga teravaid olukordi.“

Ta ütleb, et kui ta kukub, nagu me kõik elus aeg-ajalt kukume, otsib ta uuesti püstitõusmiseks vastuseid iseendast

„Sellistes olukordades analüüsin ennast, just viimaste aastate jooksul. Miks see nii on? Miks minuga nii juhtus? Pean selle vastuse ise leidma ja samas ka jõu, et august välja tulla. Olen Kaksikute tähtkujus, see tähendab, et olen pidevalt mustas augus. Et teada saada, kui hea on olla kõrgel, pead august välja saama ja selleks kõigepealt enda sisse vaatama. Võib-olla leian sealt otsustusvõimelise inimese. Vähemalt loodan, et see on nii.“