Välismaalasest elukaaslane viis eestlanna lapse Eestist minema: kas tegemist on lapserööviga või ametnike tegevusetusest tingitud JOKK-skeemiga? 

Mees läks lasteaeda lapsele järgi ja viis ta Kreekasse

Oksana kaitsja Katrin Kiisk nendib, et see on üks keerulisemaid juhtumeid, mis tema lauale on jõudnud. Selle asja kulminatsioon toimus 9. mail, kui isa omavoliliselt läks lasteaeda, andis kasvatajale üle rahvastikuregistri paberid ning võttis lapse kaasa.

“Minu hinnangul see õiguspärane ei olnud. Selleks, et saaksid läbi viia lapse üleandmise menetlust ühes riigis seaduslikult, peab selleks pöörduma kohtutäituri poole, kes viib läbi täitemenetluse, kohustab ühte lapsevananemat teisele last üle andma. Seda iseenesest siin loos tehti, kohtutäituri poole pöörduti ja üritati last üle anda,” nentis Kiisk.

Probleem tekkis aga siis, kui naine keeldus last üle andmast. Kiisa sõnul oli Oksana käitumine õigustatud. “Sest see oli lapse huvide vastane. Sellest tulenevalt esitati ka sama päev kohtutäituri peale kaebus, paluti menetlus peatada ja lõpetada. Sellest ei piisanud ja tuli esitada hagi. 7. mail kohus selle hagi tagas ja peatas täitemenetluse. Väga üheselt selgitati, et kohus näeb, et võimalik on lapse huvide kahjustumine ja seda konkreetset määrust ei tule siin riigis täna täita. Selleks, et saada selgust, kas lapse üle andmine üldse võiks olla õiguspärane, tuleks menetlus seniks peatada, kuni pole selge, kas alus on õiguspärane. Seesama määrus sai saadetud kohtutäiturile, kes tegi otsuse, et ta peatab menetluse, selleks oli üleandmise probleem meie jaoks lahendatud, aga isa arvas teisiti,” selgitas Kiisk.

“Rahvastikuregistris on tehtud kanded teise riigi otsuse alusel, mis väidab, et hooldusõigus on ühel vanemal. Sellest tulenevalt oli Eesti rahvastikuregister teinud kanded meie registrisse, kui toimus see intsident, laps oli lasteaiast võetud, tekkis küsimus, kas see oli õiguspärane või ei, kas laps võib Eestist isaga lahkuda või ei, siis rahvastikuregistri kanne, ma olen veendunud, on see põhjus, mille alusel ta siit lahkus,” rääkis Kiisk.

Eesti ametnikud asjas enda viga ei näe

Kummaline on see, et asi oleks justkui seaduslik - isa tegi rahvastikuregistrisse märke seoses hooldusõigusega, kuid miks ametnikud sellest muudatusest ema ei teavitanud? Oksana sai muudatustest teada päev hiljem, kui isa lapse Eestist minema viis. Kas juhtunus on süüdi rahvastikuregister, kes õiguspäraselt ei käitunud?