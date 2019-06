PILDIGALERII | Estonian Fashion Festivali suurejooneline moeetenduste grand finale ERMis  

Estonian Fashion Festivalil lõppakord Eesti Rahva Muuseumis

Estonian Fashion Festivalil lõppakord Eesti Rahva Muuseumis

”Kuna tegemist on moefestivaliga, mis otsib üles värske moe ning ärgitab just noori disainereid looma, siis tänavuste tulemuste põhjal võime öelda, et Eff-st on kasvanud uue moe suursündmus. Festival, mis pakub mõnusaid moeampse, uusi trende ja üllatusi moehuvilistele,” võtab Elo Meier pea nädala kestnud moesündmuse kokku. “Selles inspireerivas tuules me ka edasi sammume ning pakume koos Eff disaineritega taas värskendavat elevust Eesti ja naaberriikide moemaastikul järgmisel varasuvel,” lisab Meier.