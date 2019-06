Eesti uudised Vaimuhaiged tunnistatakse sageli terveks. Sundravi võinuks ära hoida mitu räiget tapmist Liina Hallik , täna, 21:20 Jaga: M

Šokiteraapiat tänapäeval enam ei kasutata. Küll aga on peetud vajalikuks seaduses eraldi välja tuua, et sundravil viibiva isikuga ei tohi teha kliinilisi katseid, katsetada uusi ravimeid ega ravimeetodeid. Vida Press

Seaduse järgi saab vaimselt ebastabiilseid ning üldsusele ohtlikke isikuid psühhiaatrilisele sundravile saata ainult kohtuotsuse alusel. Mida teha aga siis, kui lähedane või pereliige kannatab sõltuvus- või muu häire all, mis muudab ta ohtlikuks nii endale kui ka teistele, ent arstid leiavad, et tema ravi ei ole vältimatu? Valdkond on nii keeruline, et psühhiaatrid seda kommenteerida ei söanda, nentides, et psühhiaatriline sundravi on liiga lai ja põhjalikult läbi arutamata teema, et seda meedias käsitleda.