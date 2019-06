MOSLEMIST VANGI SUUR MURE: ilma kellata ei saa õigel ajal palvetada 

Ei ole ebatavaline, et vangid tunnevad, et neile on liiga tehtud. Paljud neist ei jää käed rüpes ootama, vaid pöörduvad õigluse leidmiseks kohtu poole. Viru vangla moslemist kinnipeetav pöördus sel kevadel Tartu halduskohtu poole suisa terve murede nimekirjaga. Enamik neist on seotud moslemite püha paastukuu ehk ramadaaniga.