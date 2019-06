Viljandimaa talunikud põletavad hooneid juba öösiti 

Päästjatele oli see täielik déjà-vu, sest alles märtsis tuli neil maad jagada Viljandi vallas Alustre küla majaomanikuga, kes tuli neile, reha käes, vastu. Ta nõudis, et kõrvalhoonet ei kustutataks. Võhmassaarde suurte jõududega kohale sõitnud päästjad konstateerisid, et see põleb lahtise leegiga, hindasid olukorda ja kerisid voolikud kokku. Nimelt põles lammutatud hoone materjal vundamendimüüride vahel ning seega polnud ohtu, et tuli leviks. Mõistagi polnud taluperemehel lammutusluba, põletamisloast rääkimata. Päästjad sõitsid minema, kuigi leekide kuma oli öös kaugele näha veel mitu tundi. Lõuna päästekeskuse kommunikatsioonijuht Marek Kiik tõstab käed püsti ja tõdeb, et nende inspektorid saavad trahvi teha siis, kui on tekitatud oht ümbrusele. „Trahvimiseks on sellistel puhkudel alust pigem keskkonnainspektoritel, sest on vähe hooneid, mille materjalis pole keemilisi aineid, mida mõistagi ei tohi põletada,“ selgitab ta. Kiige sõnul on teoreetiliselt vanast hoonest võimalik ka põletamise teel lahti saada, kuid see eeldab luba omavalitsus- ja keskkonnametnikelt. Ta lisab, et trahvimise võimalus on siiski ka päästeinspektoritel – seda põhjusel, et tagataks tuleohutus. Paraku ei suuda hoone põletamisel üks või kaks inimest ohutusnõudeid tagada. „Kui põleb ikka hoone, siis pole seal paari tulekustuti, labida ja aiakastmisvoolikuga midagi teha. Siis ongi vaja päästeautot. Sellist teenust me aga ei paku.“