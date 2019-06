Maailma kalleim maal Jeesusest ehib saudi printsi jahti 

Nüüd selgus, et see ripub Saudi Araabia printsi Badr bin Abdullah bin Mohammed bin Farhan Al Saudi hiiglaslikul jahtlaeval Serene (meeskonnas on poolsada madrust). Kuus aastat tagasi oli „Salvator Mundi“ esimest korda müügis. Toona ei leitud, et tegu on Leonardo tööga ja see müüdi vaid 45 naela ehk poolesaja euro eest.

Paistab, et printsile meeldib Jeesust kujutav teos, sest tegelikult oli algselt plaanis see Abu Dhabi kunstimuuseumis rahvale vaatamiseks üles panna. Araaia Ühendemiraatide pealinna kultuuri- ja turismiosakonna direktor Mohamed Khalifa al-Mubarak rääkis The Guardianile, et 2018. aasta septembris saavad kõik soovijad maali imetleda. „Ootame väga, et saame tervitada inimesi nii lähedalt kui kaugelt, et nad saaksid selle ilu imetleda,“ sõnas al-Mubarak uhkelt. Vaid paar nädalat enne avamistseremooniat tuli aga teade, et „Salvator Mundi“ siiski ei jõua Abu Dhabisse. Kuni tänaseni pole ka tulnud ühtki teadet sellest, et prints lubaks muuseumil oma kallist ostu ilmarahvale näidata. Nii et esialgu jääb see kaunistama vaid tema laevukest ning rõõmustama tema külaliste südameid.