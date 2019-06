Elu ÕL MOSKVAS | Eesti ürgtalent, keda jumaldab isegi Venemaa multimiljonär Deivil Tserp, Moskva , täna, 19:02 Jaga: M

ASJATUNDJA: 38aastane Huko Sild on Venemaa pesumajade käivitaja ja tööshoidjana asendamatu mees. Stanislav Moshkov

Mõistus tõrgub uskumast, et juhuslik telefonikõne võib sind karjääriredelil valguskiirusel edasi viia. Kuid Õhtulehe tandem intervjueeris Moskvas Läänemaalt tuule tiibadesse saanud Huko Silda, kes on sellist imet kogenud. „Arvan, et nii häid spetsialiste on Venemaal ainult üks või kaks,“ ütleb multimiljonär Ravil Šarifjanovitš Nurislamov asendamatu abilise kohta.