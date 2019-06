Elu TURISTIKLASSIST ÄRIKLASSI: Amputeeritud jalaga sekspomm on kui biooniline naine Triin Tael , täna, 00:01 Jaga: M

ÜHE JALAGA FEMME FATALE: Viktoria Modesta proteesid Pariisi kabareesõus on disaininud moe ja tehnika miksimise poolest kuulus Anouk Wipprecht ning parukad Lady Gaga kaastööline Charlie Le Mindu. Ka kingad ja nahkaksessuaarid on tipptegijatelt. „Uued tehnoloogiad ja mood on minu suur kirg. Mind huvitab üldiselt kõik, mis on seotud keha parendamise või täiustamisega ja nutimoega,“ ütles ta WWD.comile. EPA/Scanpix

Viktoria Modesta ei taha enam rääkida sünniaegsest õnnetusest, mis sandistas tema vasaku jala. Ta ei taha rääkida lapsena üle elatud kümnetest lõikustest ega neist viiest aastast, mil ta teismelisena anus, et arstid tema vasaku jala altpoolt põlve amputeeriksid. Sellest kõigest on niigi juttu olnud. Viktoria tahab rääkida sellest, kes ta on praegu: biooniline naine, kes on muutnud maailma arusaama ilust.