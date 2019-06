Repliik | Vead, mida arukad inimesed EKREle ei andesta 

On savi, milliste käemärkidega esineb poisikeseohtu noorsand. Kui aga sarnaste märkidega esinevad valitsuspartei juhtperekonna liikmed, siis vähemalt mulle paistab see irvitava ülbusena. Ah et ületasite välismeedia künnise? Tore, aga ei tasu vast oodata, et Trump teile nüüd patsi lööb.

Mis juba rohkem häirib, on alavääristavad ütlused naiste suunas. Eriti, kui üks selle kaabuga kodaniku poolt pakutud minister praagitakse valitsusest välja kahtlustatuna selles, et alavääristavad sõnad on leidnud väljendust ka tegudes. Kaabuga kodanik, kes on vahepeal saanud lausa siseministriks ja peaks olema iga Eesti kodaniku turvamees, räägib meile süütuse presumptsioonist ja põhiseadusest. Omamoodi irooniline on muidugi see, et mees, kes räägib tõsimeeli mingi müstilise süvariigi olemasolust ja kuidas see meie järgi luurab ning elu juhib, on nüüd siseminister.