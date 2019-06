Poola muuseumi sensatsiooniline väide: ME LEIDSIME MEREVAIGUTOA! 

Jutud Mamerki tunnelitesse ja punkritesse peidetud varandustest on liikunud aastakümneid. Merevaigutuba on sealt kandist varemgi otsitud: 2006. ja 2016.–2017. aastail. Midagi ei leitud. Nüüd on ootus tõusnud taas haripunkti, sest seadmed, mis võimaldavad heita pilku maapõue, on järjest arenenud ja avastatud uus tunnel paikneb üsna toonaste otsimiskohtade lähedal.