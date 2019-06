Surmalaev sikutati Doonau põhjast pinnale 

Doonau on praegu kiire vooluga ja veerohke. Ühe laeval viibinu surnukeha leiti rohkem kui 100 kilomeetri kaugusel õnnetuskohast. Kaheksa inimest oli eilseni kadunud. Tuukrite otsinguid on peale kõrge vee seganud ka see, et vesi on ülimalt sogane, isegi välja sirutatud käe sõrmi pole näha. Kohalikele sukeldujatele tulid abiks ka Lõuna-Korea tuukrid.