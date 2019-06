Narkokuritegudes süüdi lavastatud Vene ajakirjanik pääses vabaks 

Meduza vahendab, et nende uuriv ajakirjanik Golunov on vaba kõigist kriminaalsüüdistustest. Vene siseminister Vladimir Kolokoltsev sekkus isiklikult, teatades, et Golunovi vastu esitatud süüdistused tuginevad ebapiisavatel tõenditel. Kolokoltsev lubas ka vallandada kaks politseiametnikku, kelle alluvad vahistamisel osa võtsid. Arreteerijaid ootab lühiajaline sundpuhkus, kuniks asja uuritakse. Hiljemalt 11. juuni õhtuks lubas siseminister ka allkirjastada dokumendi, mis vabastab Golunovi koduarestist.