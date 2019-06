KURB... Indias suri neli ööpäeva kaevupõhjas lõksus olnud mudilane

Lapse surma põhjustas ilmselt vee- ja toidupuudus, mitte lämbumine. Selliseid katmata kaevuauke on aga täis kogu India. Alles märtsis kukkus ühte sellisesse kaevu pooleteiseaastane laps, kes aga õnneks pääses kõige hullemast, ehkki temagi päästmine võttis aega. Laps istus kaevus kaks ööpäeva.

Kohalik rahvas Sangruris on aga maruvihane, et päästeoperatsioon nende sõnul niivõrd käpardlik ja aeglane oli. Valitsus saatis kohapeale korda valvama politsei, muretsedes, et õige pea hakkab vihane ja meelt avaldav rahvamass märatsema.