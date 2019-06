Hanna-Liina Võsa ja Märt Agu panevad uues muusikalis 100 last tantsima: „See pole üldse raske!“ 

Esietenduse eelsed päevad on pikad ja Märt Agu sõnab, et need pole meelakkumine. Siiski lohutab mees end sellega, et kõige lõbusam osa on veel ees. "Läbimänge on küll ja veel, aga esietenduse eel lisandub ärevus ja elevus. See on alati nii jõhker emotsionaalne pauk, et raske on toibuda!"

Hanna-Liina on esietenduse eel väga ootusärev. "Tahaks, et ettevalmistusaeg oleks poole pikem, et jõuaks kõik asjad ära lihvida, sest olen kõigis muusikale ja etendusi puudutavates asjades perfektsionist. Kuna ma ise laval ei ole, ootan sama kõigilt lastelt," ütleb ta. "Lapsed on lapsed ja me oleme siiski kool, mitte produktsiooni- ega teatrikompanii," ütleb Hanna-Liina ja lisab, et ta võtab mütsi maha kogu tehnilise tiimi ja kõigi täiskasvanute ees, kes tema ideedega kaasa tulevad.

Esialgu on muusikali võimalik näha vaid kolmel korral. Võsa sõnu on kõigepealt vaja teada saada, kas inimestel selle vastu üldse huvi on. "Etendused on nagu test, kuidas muusikali toimima saame. Loodetavasti saame seda ka teistes Eesti paikades esitada. "Et tegu on pigem laste- ja noortetükiga, soovitab Hanna-Liina just noortel seda vaatama tulla. "Nad võivad oma vanemad Kärbse kohvikusse või Telliskivi loomelinnakusse jätta ja ise muusikali vaatama tulla."