Marek Reinaas | Nohikute mäss rumaluse vastu 

Lihtne ettekujutus teadusest näeb ette laborit, valgetes kitlites nohikuid, ilaste lõugadega katsekoeri, väikest tossu ja suurt pauku. Või siis nina nokkivat prillipapast sotsiaalteadlast, kes kaks aastat tatikuuli veeretades jõuab geniaalsele arusaamisele, et sugu on sotsiaalne konstruktsioon ja naised erinevad meestest eelkõige vaatenurga poolest. Eks see filmidest ja anekdootidest pärinev kuvand võib vahest harva ka tõele vastata (rõhuga sõnal „harva“).

Päris elus on teadus enamasti väga praktiline tegevus, mis lahendab väga praktilisi probleeme. Isegi raketiteadus potsatab ühel päeval meie ellu veekindla kanga või sulgkerge rattaraami näol. Ainult et see kõik võtab aega. Teadus on väga ajamahukas tegevus. Tänapäeval on aga targa inimese aeg kallis – seepärast ei ole ka teadus odav meelelahutus.

Teadus ei ole kulu

Ameerika teadlased teavad täpselt, kuhu kaob raha ja kust tuleb tolm. Ja tänu sellele teavad nad ka suurepäraselt, kust raha tuleb ja kuhu tolm kaob. Nad on kokku rehkendanud, et laias laastus iga teadusesse investeeritud dollar jõuab majandusse tagasi umbes 20 aastaga ja kolmekordistub. Nii ei tasugi väga imestada, et ameeriklased esimesena Kuu peale jõudsid ja interneti välja mõtlesid. Põhjus on lihtne – nad teavad suurepäraselt, et teadus ei ole kulu, vaid investeering. Ning et kakskümmend aastat on tegelikult lühike aeg, et mulda sokutatud mündist kasvaks rahapuu.

Eesti erineb Ameerikast aga vaatenurga poolest – nimelt on meie valitsus siiral veendumusel, et teadus pole investeering, vaid kulu. Mõttetu eelarverida, millest rahastatakse sotsiaalteadlaste ninanokkimist ja nohikute väikest tossupilve. Isegi suurt pauku selle 0,7 protsendi eest ei saa! Täiesti mõttetu värk! Pole mingit põhjust kokkulepetest kinni pidada ja suurendada teaduse rahastamist, sest eks need prillipapad istuvad rahulikult edasi oma teadusasutustes ja kiruvad laboripiiritust lahjendades eluraskust ja vabariigi valitsust.

Võta näpust – teadlased tulevad plakatitega tänavatele ja nõuavad kokkuleppest kinni pidamist: Eesti riigieelarvest tuleb eraldada üks protsent teadusele ja innovatsioonile. Kõige rumalam, et nad ei nõua endale palgatõusu ja kuldsulepead. Tegelikult nad nõuavad, et meie kõik siin Eestis elaksime 20 aasta pärast jõukamalt ja targemalt. Annaks haridussüsteem meile aga tarkust seda sõnumit ära tunda!

Näide elust enesest. Meieni on järsku jõudnud arusaam, et Ida-Virumaal jääb sel aastal töötuks 1300 inimest, kes siiamaani leidsid rakendust energeetikatööstuses. Tublid ja kuldaväärt spetsialistid. Põhjus on proosaline – põlevkivi maa seest välja uuristamine ja selle ahju ajamine elektrienergia saamiseks pole olemasoleva tehnoloogiaga mõttekas. Pigem isegi vastupidi – tegu on meie keskkonnale väga kahjuliku masinavärgiga. Seega pole viga nendes 1300 spetsialistis, viga on iganenud tehnoloogias.