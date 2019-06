Juhtkiri | ERRi pitsitatakse sealt, kus on kõige valusam 

Kui üksikute EKRE meelest sobimatute ajakirjanike karistamine ongi suuresti piirdunud kaabude endi kurjustavate väljaütlemistega, siis kuidas käituks organisatsioon siis, kui surve pole enam üksnes retooriline, vaid selgelt rahaline?

Küll aga on ilmne, et Helme plaani ei suudaks ellu viia EKRE üksi, sest rahvusringhäälingu seadus sätestab otsesõnu, et ERR on kohustatud tootma vähemalt kahte teleprogrammi ja nelja ööpäevaringset raadioprogrammi – seega eeldaks kärpekava seadusemuudatust. Kas koalitsioonikaaslastest võiks sellega päri olla näiteks Isamaa, kelle – Helme sõnavõtust selgelt üllatunud – kultuuriminister ootab siseministrilt nüüd täpsemaid arvutusi, näitab aeg.

Kuigi kultuuriminister iroonitses, võiks seda arvutuskäiku jagada ka avalikkusega, sest näiteks telemaja puudutava suhtes on Riigi Kinnisvara AS leidnud, et uue maja ehitamisel oleksid hoiukulud 30 aasta jooksul 35 protsenti odavamad kui vana maja kapitaalremondi korral. Kuidas hoone pealt, millest osa on tööinspektsioon kasutuskõlbmatukski kuulutanud, tervelt 53 miljonit eurot kokku hoida (ehituskulu on hinnanguliselt 60 miljonit, remondile kuluks Helme sõnul aga vaid 7 miljonit eurot), tahaks tõepoolest näha oma silmaga.

Üllas mõte on ka vabaneva raha suunamine politseinike ja päästjate palgatõusuks. Iseküsimus on, kuivõrd mõistlik on püsikulu suurendamine ühekordse kulutuse ärajätmise arvelt – kui just mitte võtta hoiak, et palgataseme säilitamine on juba järgmise valitsuse mure.