Homoseksuaalsuse tõenäosust suurendavad need kolm faktorit! 

Kuid uurimuse autorid toonitavad: neid faktoreid pole mõtet liita. Teisisõnu: see, kui poiss on vasakukäeline ja tal on mitu vanemat venda, ei suurenda tõenäosust, et ta on gei. Toronto teadlaste kinnitusel tõestab seda asjaolu, et uurimuses osalenud geimehed, kel on mitu vanemat venda, olid peamiselt paremakäelised.