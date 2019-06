Eesti sotsiaalmeediakuulsus petab inimesi? Katri Kats müüb pea 80 euro eest bikiine, mida saab Hiinast tellida vaid paari euroga

Palm ütles, et ta saab aru, et eestlaste jaoks on 70-80 eurot bikiinide eest maksta väga kallis ning ta lisas, et ta ei eeldagi, et kõigi hinnaklassi tema bikiinid mahuks. Sotsiaalmeediastaari sõnul on suure hinna taga aga eetiline tootmine.

“Inimesi, kes neid teevad, on umbes viis-kuus. Inimesed, kes töötavad nende bikiinidega, et need valmis saaks, nad saavad ausat palka, ma ei kasuta lapstööjõudu. Tingimused, milles inimesed töötavad, on ausad ja täiesti inimlikud. Ma saan käsi südamel öelda, et ma saan öösel magada, et ükski inimene pole viga saanud seetõttu, et ma tahan bikiinibrändi,” selgitas ta.