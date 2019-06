Kylie Jennerit kritiseeritakse „Teenijanna loo“ stiilipeo eest 

Aastast tütart kasvatav superedukas meigiärinaine Kylie (21) postitas Instagrami video, kus ta pidulistele tere tulemast soovib. „Te teate, et „Teenijanna lugu“ on mu lemmikseriaal ... Tere tulemast Gileadi!“

Kuid paljud kommentaatorid pidasid peo stiili maitsetuks, vahendab BBC News. Atwoodi romaan ja selle ekraniseering räägivad patriarhaalsest tuleviku-USAst, kus naiste viljakus on langenud ning kus autoritaarne valitsus Gilead sunnib viljakaid noori naisi võimukandjate seksiorjadeks. „Küll on tore riietuda naisteks, keda pidevalt vägistatakse ja kellelt on võetud elementaarsed inimõigused,“ kõlab tüüpiline tauniv kommentaar.