PROSTITUTSIOONISKANDAAL: heategevusorganisatsioon Haitil palkas alaealisi lõbutüdrukuid 

Väiksemaid heategevusühinguid ühendav katuseorganisatsioon Oxfam tegutses Haitil pärast 2010. aasta hävitavat maavärinat, et aidata vaest riiki toiduabi ja ajutiste elukohtadega. Haiti programmi etteotsa pani Oxfam Roland van Hauwermeireni. Seda hoolimata sellest, et oli ammu teada, et eelnevalt Tšaadis töötanud van Hauwermeireni käitumiseetika oli pehmelt öeldes kahtlase väärtusega.