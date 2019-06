Puhas Eesti toit ei ole kõigile kättesaadav: vaid viiendik eestlastest saab süüa, mida hing ihkab 

Toiduliidu tellitud ning Emori poolt läbi viidud ostukäitumise uuring kaardistas, mille põhjal tarbijad oma ostuotsuseid langetavad, kui palju oste ette planeeritakse ning kuidas on need trendid viimase aasta jooksul muutunud.

Samal teemal Eesti uudised Maaeluminister toiduauditist: hirmuks ei ole põhjust! Toiduliidu juht Sirje Potisepp märgib, et ehkki 83 protsenti eestlastest eelistab hoiakutes eestimaist, ei suudeta seda alati osta. „Hinges ja südames on eestimaise eelistus suurem kui tegelikes ostudes, mida dikteerib suuresti rahakott.”

Potiseppale teeb muret, et Eesti toidu varasemate aastate hinnaeelis on hakanud kaduma. „Ka Eesti toidu hinnad on tõusu teel ning Eesti tootjatel on suurte põllumajandusriikidega nagu Poola ja Leedu raske konkureerida.”

Emori uuringuekspert Aivar Voog lisab, et Eesti kauba ostmist võivad pärssida ka mitmed situatiivsed tegurid – nimelt ei ole kodumaist toitu igas tootekategoorias alati saada. Poodides pakutavas sortimendis on Eesti kaupa vaid 59 protsenti. Ka Voogi sõnul on siiski oluline hinnafaktor. „Kui Eesti kaup maksab kolm korda rohkem, on loomulik, et otsus langetatakse välismaise kasuks.”

Viiendik eestlastest ei saa kunagi süüa seda, mida tahaks

Potisepp märgib, et Eestis on neid inimesi, kes saavad alati osta, mida tahavad, vaid viiendik. Sama palju on tarbijaid, kes ei saa ihaldusväärset kaupa pea kunagi osta, vaid peavad vaatama, mida rahakott välja kannatab. „Ja 60 protsenti on neid, kes otsivad sooduspakkumisi. Koguni pool kõigist toiduainetest müüakse ära sooduspakkumiste ajal.”

Potiseppa sõnul on inimesed muutunud märksa ratsionaalsemateks. „On näha, et üha rohkem planeeritakse oste ette ning poes käiakse mõnevõrra harvemini. See ei ole nii väga soov ja tahe, vaid reaalne eluline vajadus, et kulud ja tulud kattuksid. Ehkki majanduskasv on laes ja öeldakse, et Eesti inimesed ei ole kunagi elanud nii hästi kui praegu, ei ole tarbijate hinnatundlikkus kuhugi kadunud.“