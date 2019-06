President Ilves minister Kingole: on rumal väita midagi, mis on nii hõlpsasti ümberlükatav 

"On rumal väita midagi, mis pole üksnes vale, vaid on ka nii hõlpsasti ümberlükatav. Kümned Eesti diplomaadid, kes läbi aastate president Meri saatsid, võivad kinnitada, et väide on absoluutselt vale," säutsus Ilves Twitetris.

"Meie enda president Lennart Meri rääkis alati eesti keeles vaatamata sellele, et valdas veel kolme või nelja erinevat keelt. Võõrkeeles suhtles ainult nende isikutega, keda ta väga hästi tundis ja kes olid ta head sõbrad," väitis Kert Kingo Vikerraadio saates Uudis+.

Ta lisas: „Ma ei leia, et eesti keeles suhtlemine oleks midagi valet, sest tegu on spetsiifilise sõnavaraga,” põhjendas Kingo. Selleks, et ei tekiks olukorda, kus tõlkes läheks kaduma olulisi vestluse detaile, siis on ainuõige ja väga vastutustundlik suhelda tõlgi vahendusel, et saada selge ülevaade.