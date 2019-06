SUUR KÕLAKAS: kas tantsupidu paneb põntsu noorte haridusvalikutele? 

Tallinna ülikoolis toimuvad 4. juulil bakalaureuseastme vastuvõtueksamid vene filoloogias, inglise keele ja kultuuri ning ajakirjanduse erialadele. Magistriastmes toimuvad sel päeval muu hulgas sisseastumiseksamid haridustehnoloogia, Eesti uuringute, keeleteaduse ja keeletoimetamise ning muusikaõpetaja erialadele.

Tallinna ülikooli kommunikatsioonijuht Sulev Oll vastab Õhtulehele, et ülikool on teadlik sellest probleemist ning see pole esimene kord. "Sarnaseid kattuvusi on ka varasemate pidudega esinenud, ning ülikool on üritanud osapooltele sobivaid lahendusi leida."

Oll mainib veel ära, et tantsupeo proovide-etenduste ja ülikooli sisseastumiskatsete ajad on varakult teada. Õpilane saab vastuvõtuavaldust esitades valida ise sobiva eksamikuupäeva või -kellaaja. Sellest olenemata proovib Tallinna ülikool sisseastujatele alati vastu tulla ning vajadusel leitakse alternatiiv. "Vajadusel oleme pakkunud täiendavaid eksamiaegu. Tänaseks on kattuvusega seoses pöördunud ülikooli poole kaks isikut, kellele on leitud ka sobiv lahendus."