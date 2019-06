Justiitsminster Raivo Aeg tahab valimisreklaami keelu tühistada 

Aeg rõhutas, et poliitilise välireklaami keelu tühistamist on valitsuselt ja riigikogult korduvalt palunud ka õiguskantsler. Samuti on politsei kui uurimisasutus korduvalt juhtinud tähelepanu välireklaami keelu rakenduslikele kitsaskohtadele.

Teine piirang, mida soovitakse kaotada, on valimisagitatsiooni keeld valimispäeval. „See on kehtinud 1994. aastast ja ajale jalgu jäänud, kuna üha rohkem inimesi valib eelhääletamise ajal, mil aktiivne agitatsioon on lubatud. Valijad peaksid olema hääletamise ajal võrdsetes tingimustes, seega peaksid kampaania reeglid olema valimisperioodil võimalikult ühesugused. Sellel aastal oli riigikogu valimistel eelhääletuse osakaal näiteks juba 39,3%,“ rõhutas Aeg.

Justiitsministeri sõnul on mõlema keelu peamine tulemus olnud see, et politsei on valimiskampaania ajal vähem aega ja jõudu tõsiste kuritegude uurimiseks. „Kui keelud kehtetuks tunnistatakse, saab politsei vabanevat ressurssi kasutada tähtsamate ülesannete täitmiseks. Seepärast on mul hea meel, et saan nüüd need mõttetud ja bürokraatlikud piirangud ajaloo prügikasti saata,“ sõnas Aeg.