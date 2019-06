LEITI VEEL NELI SURNUKEHA: Doonaul uppunud turistilaev tõsteti pinnale 

Lõuna-Korea turiste vedanud väike laev Hableany uppus Doonau jõel 29. mail Budapesti Margareti silla läheduses, kui põrkas kokku suurema jõekruiisilaevaga Viking Sigyn. Varasemalt on kinnitatud 19 lõunakorealase ning Ungari meeskonnaliikme surm. Traagilisest intsidendist õnnestus pääseda vaid seitsmel inimesel. Enne tänast polnud avastatud kaheksa turistilaevas viibinud isiku surnukehasid. BBC teatel leiti täna kolme turisti ning laeva ungarlasest kapteni laibad.

Päästjad avaldasid hukkunule austust. AFP/Scanpix

Seni on otsinguid ning Hableany pinnaletõstmist takistanud Doonau kevadine kõrge veetase, kiire vool ning nullilähedane nähtavus jõe põhjas. Nüüd on hakanud veetase langema, mis andis päästjatele võimaluse tegutseda. Operatsiooni raskendab asjaolu, et 70aastase laeva kere võib olla halvas seisukorras. Viimastel andmetel õnnestus laev kraanadega siiski edukalt pinnale tuua.