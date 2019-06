VIDEO | Viire Valdma meenutab rasket sünnitust: ema viis mu Soome kelguga sünnitusmajja, see oli mu elu kõige raskem öö

"See oli 1983.aastal, naistepäeval, Tapal. Mäletan, et ema viis mu Soome kelguga sünnitusmajja, raudteed ületades tulid veed ära, olukord läks päris keeruliseks.

Haiglasse me jõudsime, aga see oli minu elu kõige raskem öö. Aeg oli selline. Aga tänapäeval on meil kõigil võimalus panustada sellesse, et kriitilises olukorras oleks abi kättesaadav ja arstiabi tasemel."