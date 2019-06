JÕUDISKI KOHALE! Vanniga üle lahe seilanud soomlane randus edukalt Pirital 

Markkust kirjutasime möödunud nädalal, kui ülelahe reis veel kõigest (pisut hullumeelse) plaani tasandil eksisteeris. „See malmist vann oli mu maja taga aias üle 15 aasta niisama seisnud. Pidevalt üritasin välja mõelda, et mida sellega peale hakata. Nüüd lõpuks sähvatas, et teeks sellest paadi,“ selgitas põhjanaaber õhinal.

Mootoriga varustatud malmvann ja ja selle kapten jõudsidki laupäeval edukalt Porkkalast Tallinnasse. Reis algas reedel kell 16 ning ehkki Markku arvutas esialgu, et reis võtab vast kusagil 15 tundi, jõudis ta kohale 11 tunniga. See on Markku sõnul hea, sest pika aja peale läks reis vannis üsna üksluiseks, samuti polnud istumine kõige mugavam. „Lihased kippusid krampi tõmbuma,“ kurtis ta. Mingit tormi lahel ei olnud, ehkki lained loksusid küll üle äära. Nälg ega väsimus teda ei kimbutanud, selga oli halvimaks stsenaariumiks valmistudes tõmmatud päästevest. Mis, tõsi küll, natuke vett läbi lasi. Ka riided selle all oleksid võinud soojemad olla, möönis Markku.