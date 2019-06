TV3 VIDEO | MILJON JUBA KOOS! Kolmekuune haruldase geenihaigusega Annabel vajab ellu jäämiseks maailma kalleimat ravimit

Ravim maksab üle kahe miljoni USA dollari (üle 1,7miljoni euro - toim) ja kõik head inimesed on oodatud kolmekuulise beebitüdruku elu päästmiseks oma panust andma.

Teisipäeval teatas SA Tartu Ülikooli Kliinikumi Lastefond, et Annabeli toetuseks on kogutud juba üle miljoni euro. "Täna keskpäevaks oli Annabeli ravi rahastamiseks heade annetajate abiga koos 1,014 254 miljonit eurot!" seisis nende sotsiaalmeediapostituses.

"Lastefondi annetuskontodele on laekunud kokku 221 167,74 eurot, lisaks suunab fond Annabeli ravi rahastamiseks 400 000 eurot reservidest. Annabeli vanemate poolt loodud HelpAnnabel kontole on lapse ravi rahastamiseks laekunud kokku 392 575 eurot. Suurim Lastefondi kontole laekunud annetus on 22 tuhat eurot. Telefoniannetuste numbrid loodame telekommunikatsioonifirmadelt saada homme.