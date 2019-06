Juhtkiri | Toiduohutust ei saa jätta juhuse hooleks 

Kui mõni koostisosana loetletud E-aine võiks panna teatud toodet riiulisse tagasigi panema, siis viinamarjades-porgandites leiduvate taimekaitsevahendite jääkide kohta ei leia infot üheltki etiketilt ega tuvasta neid ka välisel vaatlusel.

Mis veelgi hullem: kindlat teadmist, kui palju kloorpürifossi, fentiooni või formetanaati keskmine tarbija sel moel iga päev sisse sööb ja kuidas see võiks mõjuda tema tervisele, ei ole kellelgi. Süsteemset ülevaadet ei saagi tekkida, kuniks toiduohutuse eest vastutavad ametkonnad on hädas nii potentsiaalselt ohtlike toiduainete tuvastamise kui ka saastunud toidu turult kõrvaldamisega enne, kui see jõuab tarbijani – kahjuks on nii juba korduvalt juhtunud. Sellise hinnangu on nende tööle andnud riigikontrolli värske raport.

Küll aga ei tähenda see, et kuvand Eestist kui ühest maailma puhtaima toiduga riigist oleks üdini vale. Näiteks võiks meid rõõmustada teadmine, et enamasti on Eestis kasvatatud puu- ja köögiviljades kaks kuni kolm korda vähem taimekaitsevahendite jääke kui Lääne- või Lõuna-Euroopast imporditud toodetes.

Kahjuks ei tule hinnavahet kodumaise toidu kahjuks arvestades vist kellelegi üllatusena, et tõenäoliselt on 76 protsenti ostetud puuviljadest pärit võõrsilt, samuti nagu 66 protsenti värsketest ja külmutatud marjadest ning 43 protsenti värsketest köögiviljadest. Nii on veterinaar- ja toiduameti rõõmusõnumid üha puhtamaks muutuvast toidust eksitavad, sest rohkem võetakse proove just kodumaisest toidust – 67 protsendil juhtudest. Olgugi et suurimad terviseriskid, mis vääriksid kontrollimist, peituvad just enim tarbitavas toidus.