Malis sai ööpimeduses korraldatud rünnakus surma ligi 100 külaelanikku 

Hukkunute otsimine mahapõletatud külas jätkus ka esmaspäeva pärastlõunal. Kell 3 öösel tungisid külla relvastatud mehed, kes panid põlema onne ning tulistasid põgenejate pihta. Kohalike võimude kinnitusel leidsid nad 95 inimese surnukehad, millest paljud on äratundmatuseni põlenud. Leidmata on veel 19 külaelanikku, kellest mitu võivad arvatavasti samuti hukkunud olla. Tõenäoliselt hukkus kusagil kolmandik küla asukatest.

Dogonide ja fulanide vaheline vaenutsemine on Malis kestnud juba tükk aega. Dogoni hõimud elutsevad Mali keskosas juba aastasadu ning on suuresti püsiva eluviisiga põlluharijad. Traditsiooniliselt on paljud fulanid aga rändavad karjapidajad, kes juba ammustest aegadest saati mööda Aafrikat rändavad. Tänapäeva piiridega maailmas kutsub selline rändav eluviis ligi konflikte ning dogonid Malis pole sugugi rahul sellega, kui rändrahvas nende põllumaade lähedal kanda kinnitab. Vastastikku sõdimine kestab juba aastaid. Fulanid on suuremalt jaolt ka islamiusku ning küllaltki kergesti mõjutatavad Aafrikas levivast islamiäärmuslusest. Vastu süüdistavad fulanid dogonite omakaitseorganisatsiooni, kes omakorda nende asustusi ründavad. Dogonite võitlejad eitavad omaalgatuslikke vägivallaakte ning kinnitavad, et tegutsevad vaid oma rahva kaitse huvides. Selle aasta märtsis keelas Mali valitsus nende tegevuse ära, kuid rühmitus keeldus relvi maha panemast.