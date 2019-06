Katoliku kirik kulutas üle 10 miljoni dollari, et võidelda pedofiilpreestrite ohvrite vastu 

Möödunud teisipäeval avaldatud raportist ilmneb, et katoliku kirik kulutas viimase kaheksa aasta jooksul lobitööle miljoneid dollareid. Eesmärgiks mõjutada USA seadusandjaid mitte vastu võtma eelnõusid, mis hõlbustaksid pedofiilpreestrite ohvrite juriidilist abi.

Üks näide katoliku kiriku vastutegevusest tuleb New Yorgi osariigist, kus kirik kulutas pea 3 miljonit dollarit lobitööle Lapsohvrite Eelnõu vastu. Eelnõu annab ellujääjatele rohkem aega, et väärkohtlejate vastu kohtusse minna. Ehk et kui keegi sattus lapseeas pedofiilpreestri ohvriks, kuid ei osanud ega julgenud toona midagi ette võtta, ent tahaks nüüd täisealisena õiglast kohtumõistmist, on see lihtsam.

Hoolimata kiriku püüdlustest eelnõu vastu lobitööd teha allkirjastas New Yorgi osariigi kuberner Andrew Cuomo 2019. aasta veebruaris eelnõu seaduseks. Nüüd võivad pedofiilide vastu kohtusse minna kuni 55aastased osariigi elanikud, kes kunagi lapsepõlves seksuaalkuriteo ohvriks sattusid. See tähendab lausa aastakümneid tagasi toimunud kuritegude õiglast karistamist.

Kõige enam kulutas katoliku kirik raha Pennsylvania osariigis. Kui 2018. aastal välja antud raportis ilmnes, et enam kui 300 preestrit väärkohtles seksuaalsel viisil enam kui 1000 last, paiskas kirik lobistidele üle 5 miljoni dollari, et mõjutada seadusandjaid jätma alles osariigi senine kord ja mitte pikendada seksuaalroimade hagide aegumise tähtaega.

Raportis selgub, et katoliku kiriku kulutused lobitööks kasvavad aasta-aastalt. Seda vaatamata kirikupea paavst Franciscuse korduvatele lubadustele õiglus jalule seada.