Elu ASI SELGE: Sweet Spot festival jääb ära Keit Paju , täna, 17:51

Erki Pärnaku

Eelmisel nädalal kirjutas Õhtuleht, et Tallinna suvise muusikafestivali Sweet Spot toimumine on kahtluse all. Nüüdseks on selge, et muusikafestival jääb ära.