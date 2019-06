Trumpi eksadvokaadi vanglaelul pole väga vigagi 

„Ta nõustab siin inimesi õigusküsimustes,“ kirjutab The Daily Beast, märkides, et eriti huvitab neid see, kuidas maksti raha erootikatähele Stormy Danielsile ja Playboy nädalatüdrukule Karen McDougalile, et nood ei lobiseks oma suhetest Trumpiga, ja mis ja kuidas naiste ning tulevase presidendi vahel ikkagi juhtus. Algul pisut peljati Cohenilt sensatsioonilisemate asjade üle pärida. Mine tea, järsku on mees üleolev ega taha oma elitistlikust kõrgusest lihtsaid vange märgata. See kartus hajus kiiresti. Siinkohal märgib CNN, et Trump ise on eitanud igasuguseid suhteid nende naistega.

Cohen mõisteti süüdi maksupettustes, kongressi ees valetamises ja Danielsile ning McDougalile vaikimisraha maksmises. Ta võis olla karistuse pärast pahane, sest pärast väikest pealekäimist ladus ta rahvaesindajatele välja kõik, mida Trumpist teadis. Ja rohkemgi veel. „Tuli välja, et mina olen ainus, kes kogu selle Trumpi-jama eest trellide taha läks,“ on vang 86067-054 kurtnud. Sõprade teatel on Cohen tänaseni siiski lausa üle ujutatud tänukirjadega selle eest, et Trumpi patud päevavalgele tõi. „Ta on palju stressivabam kui vanasti,“ lisab üks tuttav, kelle teada Cohen kirjutab vanglas ka raamatut oma elujuhtumistest.

VABADUS JÄI SELJATAHA: Tähendusrikas must auto Coheniga jõudis Otisville'i vangla territooriumile. Reuters/Scanpix

Kerge režiimiga vangla

Enamik New Yorgist tubli saja kilomeetri kaugusel asuva Otisville'i vahialustest on juudid. Valitseb lahe olukord – näiteks saab Cohen iga päev tennist mängida ja muud tervisesporti teha. Advokaadi sõnul on ta kümmekond kilo alla võtnud. „Kui me kohtume, siis ei lase ta minul sugugi esimesena küsida, et kuidas läheb. Otse vastupidi: ta tunneb huvi minu eluolu vastu,“ ütles advokaat Lanny Davis CNNile. „Tema kambas siin vanglas on enamasti juudid, koos käiakse koššerlõunal ja niisama aega veetmas.“ Tõsi, Cohen on endise gurmaanina kurtnud, et lõunad on Otisville'is viletsad.

Ka perekond on Trumpi endisel advokaadil külas käinud, kuid ta igatseb neid sagedamini näha.