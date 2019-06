Ajalooline kuunar uppus: kaheksa vigastatut 

37 meetri pikkune Elbe No 5 ehitati omal ajal lootsilaevaks ja oli Hamburgis viimane säilinud puupurjekas. 1920. aastal müüdi kuunar Ühendriikidesse, kus reisimees Warwick Tompkins kasutas seda ujuvmajana. 2002. aastal ostis Hamburgi meresõprade ühing purjeka Saksamaale tagasi ja sellest ajast on kuunar seilanud turistidega Hamburgi sadama lähikonnas. Vahepeal üheksa kuud Taani laevarestaureerijate hoole all olnud alusel vahetati poolteise miljoni euro eest mõned kereplangud ja nina ning lõbureisidega alustati uuesti läinud kuul. Purjeka ennistamisel osalenud Wolfgang Bentz ütles Hamburger Tageblattile, et ei saanud ööl pärast kuunari hukkumist sõba silmale. „Olin valvel kuunari juures, mille murdunud mast oli veel näha. Laeva saab üles tõsta ja tõenäoliselt ka uuesti merekõlblikuks teha. Väiksemaid vigastusi on ta ju varemgi saanud.“