Schwarzeneggeri tütar abiellus "Tasujate" tähega 

Ajakirja People teatel pandi Chris (39) ja Katherine (29) paari San Ysidro rantšos pere ja sõprade silme all. Elustiiliblogijast pruudil oli seljas Giorgio Armani disainitud kleit ja filmistaarist peiul sama tippdisaineri ülikond. Armulugu oli kulgenud tormiliselt: esimest korda tabati Schwarzeneggeri ja Shriveri neljast lapsest vanim peigmehe seltsist mullu juunis, kuid väidetavalt olid nad selleks ajaks jõudnud juba mõnda aega kohtamas käia.

Kosjamooriks oli olnud Katherine'i ema, Kennedyte dünastiast pärit Maria, kes tundis Chrisi kiriku kaudu ning viis ta oma tütrega kokku – ju tundus Pratt Mariale väimeespojana paslik partii. Näitlejal on küll seljataga purunenud abielu Anna Farisega („Scary Movie“) ja neil on ühine poeg Jack, kuid küpses eas Jeesuse leidnud Chris on nüüd tõsiusklik ning propageerib usku ka oma fännide seas.

Katoliikluse vaimus kasvatatud Katherine on viimastel aastatel käinud koos oma ema ja vend Patrickuga ning nüüd ka koos Chrisiga Los Angelese uutes trendikirikutes eesotsas Zoe Churchiga. Sotsiaalmeediasõbraliku megakiriku pastor Chad Veach on öelnud, et võttis koguduse rajamisel eeskuju teisest nüüdisaegsest evangeelsest kirikust Hillsong, milles käivad sellised kuulsused nagu Justin Bieber, Kendall Jenner ja Selena Gomez.

Abieluettepaneku tegi Chris oma südamedaamile jaanuaris. Punavaibale ilmusid nad üheskoos aprillis filmi „Avengers: Endgame“ esilinastusel. Chris õhkab pulmade järel Instagramis, et seljataga on nende elu õnnelikem päev. „Tunneme end nii õnnistatuna, et saame alustada oma elus uut peatükki!“