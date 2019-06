Igor Gräzin | Täpitähtede needus e-valimistel - kuhu mu hääled kadusid? 

Minul on siinkohal kolmas küsimärk: kui juba oli tehtud nii, et saaks varjata minu nime valijate eest, siis milleks teha seda kahe, mitte ühe küsimärgiga või nimi üldse ära koristada. Sest sisuliselt oli tegu minu vähemalt osalise kõrvaldamisega valimistelt.

Avastasime valimisteenistuse vimka ühe valija helistamise peale 22. mail ja kui me ise komisjoni helistasime, siis parandati viga kuuendal päeval ära. Hiljem teatati, et viga oli üleval vaid (!) 12 tundi – st ühe täieliku päeva, mille jooksul Gräzinit otsivatele valijatele teatati: informeerime teid sügava kurbusega sellest, et Gräzinit enam valimistel olemas ei ole – võib-olla kunagi oli, aga enam mitte ja mälestus temast ei kustu. Kusjuures eemale peletati just need valijad, kelle valimiseelistus polnud 100 protsenti kindel, sest nii-öelda raudpoltvalijad taipasid otsida hääletuslehelt eneselt, kus minu nimi valesti kirjutatult ikkagi alles oli.

Muide, sellegagi oli nii ja naa, kuna alul ei pidanud valimiskomisjon vajalikuks kandidaatide nimesid õigesti järjestada. Seega, need, kes teadsid minu numbrit – 161 – leidsid mu üles, aga need, kes otsisid Keskerakonna viimast, nagu olin sageli öelnud, ei pruukinud seda leida. Muide, see jutt 12 tunnist on ebaloogiline ja kahtlane – ehk oli too defekt seal sees olnud kuus päeva? Kuna pärast helistamist parandasid nad vea vähem kui poole päeva jooksul, siis on ju loogiline arvata, et nad oma lehte pärast ülespanemist enam mitte kunagi ei vaadanud. See tähendab, et minu nimi lülitati teatisleheküljest arvatavasti välja nädalaks.

Kas valimised olid ühetaolised?

Valimisteenistuse järgnev jäme eksimus oli see, et ta ei peatanud elektroonilist hääletamist siis, kui jõhker rikkumine oli avastatud, nagu seda nõuab seadus. See on tegelikult justament see koht, mis paneb mind kahtlema selle asutuse aususes: hea küll, viga on sees, hea küll – ta juhtus ühe kandidaadi suhtes, aga – laseme edasi! Ilma peatamata. Mis seal ikka, teatas valimisteenistus: Gräzin ees, Gräzin taga – kes neid loeb.

Ma ei tea nende tehnilist tausta, aga juristina oskan ma hinnata arvutite juures istunud inimeste erialalist ja moraalset tausta. Selliste soss-seppadena töötavate kirurgide noa all sureksid inimesed nagu murdu, sellise tasemega käpard-trollijuht põrutab vastu posti kolmandas peatuses, sellise töössesuhtumisega pagari leivast leiaksime surnud rotte ja raudpolte. Õnneks pole selle teenistuse tasemega inimesi ei ajalehereporterite, tüürimeeste, puuseppade ega advokaatide hulgas ja tänu sellele elame normaalselt kogu selle aja, mil valimisteenistus jõhkralt meie ellu ei sekku.

Ma ei toeta vandenõuteooriaid sellest, kuidas minu nime peitmine oli olnud mingi kurjami tahte elluviimine: selleks on nimetatud asutuse töötajad liiga tuhmi võimekusega. Küll aga on iroonia selles, et samas nimekirjas osales Euroopa Komisjoni digivolinik, kelle nimi oli suures hirmus kirjutatud õigesti. Seda enam tahan ma kinnitada: eurovalimistel rikuti arvatavasti inimlikel põhjustel (lohakus, ebakompetentsus, psüühiline võimetus taluda stressiolukorda, IT-asjanduse või eesti keele mittetundmine) üht olulisimat demokraatliku valimise põhimõtet – valimiste ühetaolisust, kuna kõigi kandidaatide nimed olid avalehel kättesaadavad, aga minu oma ei olnud.