Seisukoht | Tartus ratta selga! Ats Kuldkepp, reporter , täna, 19:37

Laupäeval kodulinna Tartusse jõudes ei saanud esimese hooga aru, mis toimub. Iga viie sekundi järel vuhises vastu must, kohmaka disainiga jalgratas. Ahjaa, kuulus rattaringlus on käima läinud. Tuli meelde küll. Loogiline, kesklinnas on uudishimulikke ikka palju.