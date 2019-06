Õnnitlused! Estonian Fashion Festivali 2019 võitis Karl Christoph Rebane 

Karl Christoph Rebane looming

Andekatele ja uue moe loojatele jagus ka mitmeid eriauhindu. Koostööpartnerid ja sponsorid jagasid tunnustust ning tähelepanu: võimaluse kasutada oma uue kollektsiooni arendamisel FashLab`i tarkvara pälvis OmaMood moeetenduse disainer Cärol Ott. Viljandi kultuuriakadeemia valis samuti oma lemmikuks pärimusmoe meistrid, duo Piret Alberti ja Taive Peedosaare loomingu „Less is more Juuli“.

Prii kutse Helsinki Fashion Week`le inspiratsiooni koguma said Kairi Getman OmaMood ja Annika Kiidron Mood-Performance-Tants etenduselt. Koostöös Estonian Fashion Festivali meediapartneri, ajakirjaga Anne&Stiil selgus Publiku lemmik, milleks osutus Karin Kreegi kollektsioon „KIPE“.

Estonian Fashion Festival (Eff) sai alguse 2018. aastal. Festivali eesmärgiks on propageerida ja näidata noort Eesti moedisaini ning kokku tuua Ida- ja Põhja-Euroopa moetalentide platvorm. Eff ühendab kolme eriilmelist moeetendust: Kõrgema Kunstikooli Pallas Mood-Performance-Tants, Viljandi kultuuriakadeemia OmaMood ja Tartu Loomemajanduskeskuse Antoniuse Moeetendus. Lisaks on festivali programmis disainerite õppeprogramm, moekino ja tänavaturg. Tegemist on iga-aastase moesündmusega.