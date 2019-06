Kert Kingo põhjendab, miks suhtleb välisreisidel ainult eesti keeles: juhin tähelepanu Lennart Merile 

EKRE liikme käest küsiti Postimehe 24. mai artikli kohta, milles kirjutati, et vastne minister kavatseb välisreisidel käia võimalikult vähe ning kui tõesti peab minema, räägib ainult eesti keeles, kasutades suhtlemiseks tõlki.

Vastates küsimusele, miks ta kavatseb väliskohtumistel rääkida ainult eesti keeles, tõi Kingo näiteks Eesti endise riigijuhi. „Juhin tähelepanu, et meie enda president Lennart Meri rääkis alati eesti keeles vaatamata sellele, et valdas veel kolme või nelja erinevat keelt. Võõrkeeles suhtles ainult nende isikutega, keda ta väga hästi tundis ja kes olid ta head sõbrad,” põhjendas Kingo.

Ta lisas: „Ma ei leia, et eesti keeles suhtlemine oleks midagi valet, sest tegu on spetsiifilise sõnavaraga,” põhjendas Kingo. Selleks, et ei tekiks olukorda, kus tõlkes läheks kaduma olulisi vestluse detaile, siis on ainuõige ja väga vastutustundlik suhelda tõlgi vahendusel, et saada selge ülevaade.

Minister kommenteeris ka IT ettevõtetes valitsevat tööpuudust. Ta ütles, et tegu on sellise valdkonnaga, kus saab tööd teha ka omaenda riigis. „Selleks ei ole vajadust sihtriiki minna. Meil on Eestis võetud suund, et oleks paindlikud töösuhted, et tööd saab teha ka teises riigis kaugtööna. See ei tähenda, et ilmselgelt on vajalik Eestise kohapeale tulla,” ütles Kingo.