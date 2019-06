Maaeluminister toiduauditist: hirmuks ei ole põhjust! 

Riigikontrolli auditis nõuti, et ametkonnad parandaksid Eestis müüdava toidu kontrolli, mis osutus üsna puudulikuks, tagaksid elanikkonna piisava teavituse taimekaitsejääkide esinemise osas ning teeksid edaspidi paremini koostööd.

Maaeluminister Mart Järvik on auditis esiletoodud märkustega igati nõus.„Siin laua taga räägiti praegu kõik ilusti selgeks,” ütleb ta Õhtulehele pärast esmaspäeval riigikogus aset leidnud erikomisjoni istungit. „Oleme auditi soovitustega täiesti päri.”

Maaeluminister kinnitab, et suuri ohte meie toidulaual ei varitse. „Eesti toit on päris ohutu ja need 0,2 protsenti, kus on mingeid leide, on alla piirväärtuste, seega probleemi tegelikult ei ole."

„Endale tuhka pähe raputades – et ministeeriumid ja tema allasutused paremini töötaksid, kulus see igaljuhul ära,” nendib minister siiski.

Olukorra parandamiseks kavatsetakse laua taha istuda ja veel rääkida. „Arutelu käigus selgub, kuidas on kõige parem keerata kurss just sinna, kuhu kõige rohkem vaja. Mida on rohkem vaja kontrollida, kus oleks kontrollimiseks raha juurde vaja. Need asjad tulevad kõik lauda.”

Järvik peab ohutuks ka Eestis müüdavat importtoitu, mille osakaal eestlaste toidulaual on märkimisväärne. Näiteks on 75 protsenti tarbitavatest puuviljadest sisse toodud. Samas on importtoodangust taimekaitsejääke leitud 2-3 korda rohkem kui kodumaisest.

„Piirnorme ületavavid kontrolle on ka importtoodangu hulgas vähe,” on Järvik optimistlik. „Hirmuks põhjust ei ole.”